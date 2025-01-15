"أتمناه في فريقي".. خاميس يفضل ميسي ونجوم برشلونة على رونالدو وأساطير ريال مدريد

ماذا قال رودريجيز؟

فضّل الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد السابق، نجوم وأساطير برشلونة على كريستيانو رونالدو وزملائه السابقين في النادي الملكي.

وارتدى خاميس قميص ريال مدريد خلال الفترة بين (2014-2020)، تخللها فترة إعارة موسمين مع بايرن ميونخ.

وقال الدولي الكولومبي في مقابلة مع صانع المحتوى أدري كونترياس: "ميسي هو اللاعب الذي أود أن يلعب في فريقي".

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ورد على سؤال: "لاعب من دولة أخرى ترغب في رؤيته مع منتخب كولومبيا؟" بالإشارة إلى نجم برشلونة الشاب لامين يامال.

وسئل كذلك عما إذا وُلد من جديد، فأي لاعب كان يود أن يكون، ليقع اختياره على أسطورة برشلونة "أندريس إنييستا".

وانضم خاميس إلى فريق كلوب ليون المكسيكي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من رايو فاييكانو الإسباني، بعقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويسعى صاحب الـ33 عامًا للحصول على دقائق مشاركة كثيرة هذا الموسم، حتى يصل إلى كأس العالم 2026 في أفضل مستوى.