خاميس رودريجيز يثير ضجة في كولومبيا بسبب "الاستهتار"!

هل تصرفه كان صحيحًا؟

أثار خاميس رودريجيز الجدل بشدة في كولومبيا بالساعات القليلة الماضية بعدما ظهر في إحدى الملاهي الليلية بمدينة ميامي الأمريكية.

وكان مدرب منتخب كولومبيا رينالدو رويدا قد قام باستبعاد خاميس من قائمة المنتخب الكولومبي المشاركة في كوبا أمريكا، بخطوة أثارت ضجة كبرى أيضًا في البلاد.

وأثناء خوض منتخب كولومبيا مباراته في تصفيات كأس العالم أمام بيرو يوم الجمعة، ظهر خاميس في ملهى ليلي، وهو ما أغضب عدد كبير من الكولومبين.

بالنسبة لهم فإن توقيت المباراة مقدس للغاية وكان ينبغي أن يظهر اللاعب احترامه لبقية زملائه ويؤازر الفريق حتى وإن لم يكن جزءًا منه بالنظر إلى قيمته الكبرى بالنسبة للجميع في البلاد.

ولسوء حظ خاميس، فالطريقة التي تعامل بها رادميل فالكاو مع نبأ استبعاده من المنتخب كانت مختلفة وأفضل، حيث ظهر وهو يتدرب منفردًا ويعمل على تقوية قدراته البدنية والفنية.

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لهذا، فالانتقادات طالت خاميس بقوة، فيما اعتبر قطاع من الجماهير أن اللاعب حر ليفعل ما يشاء ما دام المدرب قد قام باستبعاده ولا ارتباط رسمي بينه وبين المنتخب.

وشارك خاميس على مدار مسيرته الدولية في 76 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا، ولا يُنسى تألقه التاريخي في كأس العالم 2014 وقيادته للمنتخب الكولومبي لبلوغ ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن وضعية خاميس الرياضية تحسنت كثيرًا هذا الموسم بعدما ترك ريال مدريد واتجه نحو إيفرتون، حيث خاض 26 مباراة بالبريميرليج سجل خلالها ستة أهداف وصنع 9 آخرين.