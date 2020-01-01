خاميس رودريجيز خارج مواجهة تشيلسي

ضربة قوية لأنشيلوتي

سيعاني كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون من غياب صانع الألعاب النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز عن مواجهة تشيلسي.

ويحتاج المدرب الإيطالي إلى جهود جميع لاعبيه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث سيواجه كارلو أنشيلوتي فريقه السابق تشيلسي يوم السبت.

وخسر إيفرتون آخر مباراتين على أرضه أمام ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب بعد أن تصدر الترتيب في المراحل الأولى من الموسم.

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لم يخسر أنشيلوتي ثلاث مباريات متتالية على أرضه كمدرب منذ 2006 مع ميلان، في حين كان مارس 2016 آخر مرة حدث فيها ذلك مع إيفرتون.

التوفيز سيحاولون الآن تجنب هذا المصير في جوديسون بارك ضد فريق تشيلسي المتألق الذي يحتل المركز الثالث في الجدول بفارق نقطتين فقط عن الصدارة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة "لدينا خاميس الذي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة تشيلسي، حيث واجه مشكلة صغيرة في المباراة ضد بيرنلي."

وأضاف: "لم يكن قادرًا على التدريب هذا الأسبوع بسبب شعوره بالانزعاجات، أعتقد أنه سيبدأ التدريب الأسبوع المقبل. بالنسبة لهذه المباراة، لا نريد المخاطرة به حتى لا نخسره لفترة أطول"

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كان خاميس رودريجيز قد شعر بانزعاجات على مستوى عضلة ربلة الساق بعد المباراة الأخيرة لإيفرتون أمام بيرنلي، لا يعتقد أنه كان هناك شيء خطير، لكنه لم يكن قادرًا على التدريب.