بعد أخبار العروض التركي والإيطالية .. وكلاء خاليدو كوليبالي يوضحون الصورة

تعرف على موقف كوليبالي من الرحيل عن الهلال

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تلقي النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال، عروضًا من تركيا وإيطاليا، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويقدم كوليبالي مستوى مميز مع الهلال، إذ يعد أحد أهم العناصر في تشكيل الزعيم الأساسي، منذ الانضمام له في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

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وكشفت وكالة لاين سبورت جروب، التي تمتلك حقوق تسويق كوليبالي، خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن كل ما تردد بشأن تفاوض نابولي الإيطالي وفنربخشه التركي غير صحيح.

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وعلق فالي رمضاني رئيس الوكالة خلال تصريحات للصحيفة: "غير صحيح ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع نابولي أو فنربخشه للرحيل كوليبالي عن الهلال في الشتاء المقبل".

بينما قال شقيقه إبراهيم رمضاني: "كوليبالي مستمر مع نادي الهلال بشكل طبيعي حتى نهاية عقده، وهذا هو الواقع حاليًا، وما يتردد غير صحيح".

ويتبقى في عقد كوليبالي مع الهلال موسم واحد، حيث ينتهي العقد في يونيو 2026، حيث يترقب اللاعب المشاركة مع الزعيم في كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام بأمريكا.