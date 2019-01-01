خالد عيسى: لم أفكر يوماً في مغادرة العين رغم العروض المقدمة لي

حارس الزعيم يتحدث بعد تجديد عقده مع الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خالد عيسى، حارس العين والمنتخب الإماراتي، أنه لم يفكر يوماً في مغادرة العين، وأن تفكيره الأول كان الاستمرار مع الزعيم.

وأعلن مجلس إدارة الزعيم، مساء اليوم تجديد عقد ثنائي الفريق خالد عيسى وأحمد برمان، لخمسة أعوام قادمة.

وقال عيسى، عقب الإعلان عن تجديد عقده: "أعجز عن وصف مشاعر الفخر والاعتزاز والسعادة البالغة بالإعلان عن تجديد عقدي مع النادي حتى 2024، واعتبر نفسي محظوظاً بارتداء قميص العين والدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ".

وواصل: "الحقيقة فكرة الانتقال عن العين لأي نادٍ آخر كانت غير واردة في قائمة الاختيارات، لأن الارتباط بهذا النادي يغرس في نفس كل منتسب إليه روح الانتماء والولاء وكنت أجيب على أسئلة الإعلاميين حول وضع انتقالي عن العين بأن الأولوية لهذا الكيان الذي يعني لي الكثير".

وحول تجربته مع الزعيم، قال الحارس الدولي: " في اعتقادي أن التجربة ممتازة وناجحة بكل المقاييس، غير أنني لم أخطط فعلياً لأمر معين، بقدر ما كنت مصراً على مضاعفة جهودي والتدريب بجدية وانتظام والتزام من أجل الوصول إلى أفضل مستوى".

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وتطرق الحارس صاحب الـ 29 عاماً، إلى الحديث عن ترشحه لجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإماراتي، وقال: " الحقيقة التواجد ضمن القائمة المرشحة للمنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كل الموسم أمر جيد ويمنحني الدافع القوي للاستمرار على تقديم الأفضل دائماً وسأعمل على التواجد ضمن لائحة المنافسة عل اللقب في المواسم القادمة".

الجدير بالذكر ان العين يستعد لمواجهة دبا الفجيرة، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإماراتي.