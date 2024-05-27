خالد العيسى يفاجئ جماهير الأهلي .. وماتياس ياسله يكشف عن حاجته لهذه الصفقات!

تطورات جديدة داخل النادي الأهلي..

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أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن "رضاه التام" لموسم الفريق الأول لكرة القدم، في 2023-2024.

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الأهلي أنهى الموسم الرياضي 2023-2024، في المركز الثالث بمسابقة دوري روشن للمحترفين، مع ضمان التأهل إلى بطولتي كأس السوبر السعودي والنخبة الآسيوية.

لكن.. يايسله أكد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي والفيحاء، مساء يوم الإثنين، والتي انتهت بفوز فريقه (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، على ضرورة تعزيز صفوف الراقي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم.

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المدير الفني الألماني الشاب أعلن حاجته لبعض الصفقات المحلية، بالإضافة إلى التعاقد مع مساعدين جدد له، في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. أشعل خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، حماس الجماهير؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي عبدالله أحمد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

العيسى وعد جماهير النادي الأهلي، بمفاجأة قريبة؛ دون أن يكشف عن هويتها؛ وهل هي متعلقة بالصفقات الصيفية، أم بشيء آخر.

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