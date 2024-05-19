خالد العيسى: أشعر بالخجل مما يفعله جمهور الأهلي!

رئيس قلعة الكؤوس يتحدث بعد إنجاز التأهل للنخبة الآسيوية..

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يرى خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، أن تأهل الراقي لدوري أبطال النخبة الآسيوية في الموسم المقبل يعد إنجازًا في ظل الظروف التي مر بها الفريق، واعدًا بالأفضل في 2024-2025.

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الراقي ضمن احتلال المركز الثالث المؤهل للنخبة الآسيوية بعدما رفع رصيده للنقطة 61 متفوقًا بفارق سبع نقاط على التعاون؛ صاحب المركز الرابع، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.

وقال العيسى خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "مبروك للجماهير الأهلاوية هذا الإنجاز الذي وصلنا له، الشارع الأهلاوي طموح دائمًا للمركز الأول في كافة البطولات ولن نتنازل عنه، لكننا نعمل وفق متغيرات وظروف كثيرة وفي دوري قوي جدًا، لا يوجد فريق سهل أو مباراة سهلة، بجانب أننا نتعامل مع الإصابات والسفر والانتقالات وكل هذه الظروف".

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وأضاف: "وفق كل ذلك فما وصلنا له على الأقل هو قربان محبة للجمهور لنقول إننا نعمل للأفضل دائمًا، وبإذن الله في القادم سنحقق الرقم الصعب الذي يطمح له الجمهور، لأن ما نراه في الملعب من الجمهور يخجلني شخصيًا ويأسرني، وجزاؤه لن يكون إلا بالوصول لمنصات الذهب".

رئيس قلعة الكؤوس اختتم: "الجمهور له كل الحق أن يلوم ويعتب، ولهم مني كل التقدير والاحترام وعلى خشمي ويمونوا، نحن نبحث عن الأفضل وهذا حق مشروع لهم، فما نراه منهم في المدرجات يعطيهم الحق في طلب كل شيء، ودورنا أن نحقق مطالبهم وفقًا لما نستطيع، أما الأمور الأخرى عن الاستقطابات نتركها في وقتها".

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