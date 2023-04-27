فيديو | خاف أن يُسقى بما سقى! .. تصرف غريب من أحمد حجازي خلال مواجهة الاتحاد والشباب

تصرف لا أخلاقي صدر منه خلال مواجهة الاتحاد والشباب من قبل، خاف أن يرده له لاعبو الشباب، فماذا فعل المدافع المصري؟

shahid

بين إشادات وسخرية، جاءت التعليقات على ما قام به المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، خلال مواجهة الشباب المقامة حاليًا.

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العميد يستضيف حاليًا الليوث على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء، لصالح النمور بعد عرقلة البرازيلي رومارينيو دا سيلفا من قبل إياجو سانتوس؛ مدافع الليث الأبيض.

وأثناء مناقشة لاعبي الشباب للحكم في اللقطة وانتظار قرار حكام الفيديو، حاوط حجازي نقطة الجزاء، مدعيًا قيامه بربط حذائه، خوفًا من محاولة لاعبي الخصم العبث بمنطقة تنفيذ الضربات الجزائية.

خوف حجازي في الأساس نابع من تصرفه الذي قام به في ديسمبر الماضي، خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقتما فاز العميد في ركلات الترجيح.

ففي شوط تلك المباراة الأول، احتسب الحكم ضربة جزاء لليوث بعد عرقلة حجازي للاعب الخصم، وهنا قام المدافع المصري بتشويه أرضية الملعب عند نقطة الجزاء، عن طريق حفر حفرة صغيرة، لعرقلة المسدد، وهو ما نجح به بالفعل، وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا الجزائية.

جدير بالذكر أن العميد يدخل لقاء الليلة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة، فيما يحل الشباب في المركز الثالث بـ50 نقطة.

Shahid