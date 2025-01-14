خاص | الليجا تنفي مفاوضات نقل كأس السوبر الإسباني للعراق

كأس السوبر الإسباني مستمر في المملكة العربية السعودية.

في ظل الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول احتمالية نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى العراق بعد زيارة السيد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، إلى بغداد، نفى مصدر مسؤول في "الليجا" بشكل قاطع لموقع جول وجود أي مفاوضات رسمية مع الجانب العراقي بهذا الشأن.

وكانت بعض التقارير قد ربطت بين زيارة تيباس وإعلان رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن بدء مفاوضات تمديد عقد إقامة كأس السوبر في السعودية حتى 2034، مشيرةً إلى إمكانية تغيير وجهة البطولة بعد زيارة تيباس إلى العراق.

لكن المصدر المسؤول في "الليجا" أكد أن زيارة تيباس للعراق جاءت في إطار متابعة مشروع "الليجا" في العراق وتقييم مدى تطوره، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الرابطة والاتحاد العراقي لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، كتب عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استقبلنا صباح اليوم الاثنين رئيسُ رابطةِ الدوري الإسبانيّة خافيير تيباس، في مقرِّ دوري نُجومِ العراق ببغداد ومن المؤملِ أن يعقدَ تيباس اجتماعاً مع مُمثلي أنديةِ دوري نُجومِ العراق للتباحُّثِ حولَ بعضِ الأمورِ المُهمة".



يذكر أن السوبر الإسباني الأخير كان قد انتهى بفوز كبير لبرشلونة على خصمه ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة.