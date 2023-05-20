خاض المران كاملًا واستبعده أنشيلوتي .. كشف سبب غياب هازارد عن مواجهة فالنسيا!

علي رفعت
HazardGoal/GettyImage
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النجم البلجيكي كان من المفترض أن يحصل على المزيد من الدقائق في نهاية الموسم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد المسافرة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن سبب استبعاد اللاعب لا علاقة له بوجود أي إصابات على عكس تقارير أخرى انتشرت بعد إعلان القائمة.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد تواجد بشكل كامل في تدريبات النادي الملكي اليوم السبت وأكملها دون أي مشكلة، هو والمستبعد الآخر ماريانو دياز.

وأكدت أن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد اتخذ قرار استبعاد هازارد بناءً على معطيات فنية فقط ولا شيء آخر.

جدير بالذكر أن هازارد ظهر بشكل محبط للغاية ضد خيتافي في الجولة الماضية في ملعب سانتياجو برنابيو وأخرجه أنشيلوتي من الملعب بحلول الدقيقة الـ 60.

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