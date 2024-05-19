خاص | "هناك أمور خفية تحدث!" .. شقيق عبدالرزاق حمدالله يشكك في الهلال

عبدالرحيم حمدالله يستاء من الوضع الحالي في دوري روشن السعودي..

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انضم عبدالرحيم حمدالله؛ شقيق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي ووكيله، لحملة المشككين في نادي الهلال، بعدما توج بطلًا لدوري روشن، متسائلًا عن أمور خفية تحدث وراء الكواليس.

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الزعيم حسم لقب دوري روشن قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، فكان ديربي الرياض أول أمس الجمعة، أمام النصر ضمن الجولة الـ32، مجرد تحصيل حاصل، فلم يؤثر تعادله به بنتيجة 1-1 في شيء.

لكن ذاك الديربي استفز عبدالرحيم، الذي قال خلال تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "الهلال تعادل أمام النصر بهدية من الحكم الإسباني جوزيه ماريا سانشيز مارتينيز، فلا وجود لضربة الجزاء التي جاء منها التعادل، حتى غرفة الفيديو لم تمتلك الشجاعة لإعادة اللقطة من عدة زوايا، واكتفت بكاميرا واحدة".

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وأضاف: "في مباراة الاتحاد أمام الخليج (الجولة الـ32)، احتسب الحكم هدف مهند الشنقيطي الذي تسلم الكرة من مدافع الخليج، بينما لم يحتسب الحكم هدف حمدالله أمام الهلال رغم أنه تسلم الكرة أيضًا من مدافع الخصم، فكيف يمكن تفسير نفس القرارين؟، هل الحكم الأجنبي أفضل من المحلي أم هناك أمور خفية لا نعرفها بحكم أن الخصم كان الهلال أمام حمد الله، والخليج أمام الشنقيطي؟!".

شقيق المهاجم المغربي اختتم: "الاتحاد تأثر هذا الموسم بقرارات الحكام والتي كانت حاسمة في بعض الأوقات في ظل الظروف القاسية والصعبة التي عاشها الفريق، أتمنى في الموسم المقبل أن تحضر الاحترافية والندية بصورة أكبر، حتى يستمتع الجمهور العربي بمشاهدة مباريات الدوري السعودي كأفضل دوري عربي وآسيوي".

يذكر أن الاتحاد خسر فرصة التأهل لبطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، فيما ينافس التعاون على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا 2، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس بـ51 نقطة خلف السكري صاحب المركز الرابع بـ55 نقطة، مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

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