الخلاف الذي تفجر في مباراة فالنسيا أدى إلى وصول الأمر لقاعات المحاكم

لا تزال مسألة الخلاف بين البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وشركة "نايكي" تتصدر عناوين الصحف منذ الأمس حين حصلت مشكلة بشأن حذاء نايكي الذي لم يرتده فينيسيوس مع بداية المباراة رغم ارتباطه بعقد مع العلامة التجارية الشهيرة في عالم الأزياء الرياضية.

وانتهى الامر بفسخ عقد فينيسيوس مع نايكي من طرف واحد نتيجة عدم رضاه عن الحملات التي تنظمها له العلامة الآمريكية.

وصلنا في "جول" إلى تفاصيل خاصة حول الامر، حيث إن فينيسيوس الذي بدل حذاءه الاسود بين الشوطين لم يكن مجبرا على فعل ذلك، رغم كل ما أثير من تساؤلات حول إعادة ارتدائه حذاء نايكي من جديد في الشوط الثاني من مباراة فالنسيا التي فاز بها الملكي بهدفين نظيفين.

ما حصل هو أن البرازيلي لم يرتح داخل الحذاء الاسود الذي ارتداه في الشوط الاول من عمر المباراة،واضطر إلى ارتداء حذاء نايكي من جديد،وهو ما قد يضعه تحت طائلة القانون مجددا، خصوصا مع وصول الأمر لقاعات المحاكم بين الطرفين.