خاص .. التفاصيل الكاملة لاتفاق الزمالك مع فينجادا ثم التراجع!

هل يقترب المدرب البرتغالي من تدريب الزمالك؟

أصبح ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك شائكًا ومثيرًا للجدل، بعد اقتراب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، من تدريب القلعة البيضاء ثم تأجيل حسم الإجراءات من جانب إدارة النادي.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية مع فينجادا، خلال الأسابيع الماضية للاتفاق معه على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى إشرافه على قطاع الناشئين نظرًا لخبرة البرتغالي الطويلة.

وبدأ الأمر بعد طلب إدارة الزمالك من فينجادا التدخل لحل أزمة الفريق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، والخاصة بنجم الفريق شيكابالا وبالفعل حاول المدرب الأسبق للفريق حل الأزمة والوصول لحل مناسب للطرفين.

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وأثناء ذلك كان البرتغالي في دبي، وعلم موقع "جول" من مصادره الخاصة أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك سافر واجتمع بفينجادا، وعرض عليه تدريب الفريق، وهو مع رحب به المدرب وسافر إلى القاهرة لمدة قصيرة واجتمع مع رئيس نادي الزمالك شخصيًا في منزل أحد أعضاء مجلس الإدارة وتم الاتفاق على كل الأمور، ثم غادر البرتغالي إلى دبي مجددًا لاجراء مقابلة تليفزيونية وعاد بعد ذلك إلى البرتغال لتجهيز نفسه للعودة لقيادة الزمالك.

وكان من المفترض أن يصل فينجادا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم لتولى تدريب الزمالك رسميًا وكان ينتظر فقط أن يرسل النادي إليه تذاكر الطيران، ولكنه تفاجأ من طلب الإدارة تأجيل كل شئ بدون توضيح أي أسباب.

وانتشرت أخبار عديدة عن انقسام بين مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص تولى فينجادا، تدريب الفريق وعارض تحديدًا أحمد سليمان تولى البرتغالي قيادة الفريق.