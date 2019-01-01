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خاص - وكيل بينيتيز لـ"جول": تلقينا عرضًا سعوديًا

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Getty
هل سنرى المدرب الإسباني في السعودية قريبًا؟
عبده الليثي

توصل "جول" مع البلجيكي جو كماجا، وكيل أعمال الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب فريق نيوكاسيل الإنجليزي، للحديث عن العرض السعودي الذي وصل للأخير.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك عرضًا سعوديًا تلقاه المدرب الإسباني، خلال الفترة القادمة.

وبعد سؤال "جول" لوكيل المدرب الإسباني عن تلقي عرضًا سعوديًا، كانت إجابته هي "نعم هناك عرضًا سعوديًا".

ورفض البلجيكي جو كماجا الكشف عن أي تفاصيل تخص العرض السعودي، سواء الفريق صاحب العرض أو أي أمر آخر.

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