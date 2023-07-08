خاص | نجم الاتفاق يكشف سر الحديث الخاص الذي جمعه مع كريستيانو رونالدو

اللاعب يتوقع نسخة قادمة قوية ومثيرة جدًا من دوري روشن السعودي

توقع بيرات أوزدمير نجم وسط الاتفاق نسخة قادمة مثيرة وقوية جدًا من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن عيون العالم ستراقب البطولة بعد التعاقدات العالمية والضخمة للأندية السعودية.

أوزدمير لعب موسمًا رائعًا مع الاتفاق وكان من أبرز نجوم الدوري السعودي، وقد أبدى سعادته البالغة بخطوة الرحيل عن تركيا باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه ربح الرهان بعد الثورة الحاصلة في سوق الاننقالات الخاص بالدوري هذا الصيف.

وكشف صاحب الـ25 عامًا عن حديث خاص جمعه بنجم النصر كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الفريقين، إذ قال في تصريحات خاصة لجول "رونالدو بالنسبة لي الأفضل في العالم".

تابع حول لقائه به "أولًا وقبل كل شيء، رونالدو كان جيدًا جدًا من الناحية البدنية، تبادلنا أطراف الحديث وقد قلت له "بالنسبة لي، أنت أفضل لاعب على الإطلاق"، من ثم تحدثنا مرة أو مرتين كذلك، كان يومًا جميلًا ورونالدو سيطر على المباراة بالكامل وليس مجرد الكرة على أرض الملعب".

وأخيرًا أكد أوزدمير استحقاق الاتحاد الفوز بلقب الدوري خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن النسخة القادمة ستكون أقوى وأصعب على الجميع.