خاص | ميدو يطالب بـ"تحجيم" كريم بنزيما .. ويحذر الاتحاد من الاستغناء عن عبدالرزاق حمدالله في هذه الحالة!

ميدو يحذر نادي الاتحاد من "السيناريو الخطير"..

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طالب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق والإعلامي والمحلل الرياضي الحالي، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، بـ"تحجيم" أدوار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، مع العديد من المشاكل مع الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة.

وعن ذلك يقول ميديو في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "كنت أعتقد أن بنزيما، يمتلك شخصية بسيطة؛ لكن.. من الواضح أنه صاحب شخصية صعبة ومعقدة نوعًا ما".

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وشدد نجم منتخب مصر السابق، صاحب التجارب الاحترافية في العديد من الأندية الأوروبية، على ضرورة إيصال رسالة إلى المهاجم الفرنسي، بأنه مهما كان اسمًا كبيرًا في عالم الساحرة المستديرة؛ فإن العميد الاتحادي "أهم منه".

وحذر ميدو من الاستغناء عن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي وصفه بـ"اللاعب الكبير جدًا"؛ دون معرفة نوايا كريم بنزيما.

وأشار أحمد حسام ميدو، إلى ضرورة جلوس الإدارة الاتحادية مع بنزيما؛ لمعرفة مدى رغبته في المساهمة بعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وأن يكون نجمًا يُعتمد عليه.

وأضاف: "إذا أظهر المهاجم الفرنسي خلاف ذلك؛ هُنا.. يجب التمسك بحمدالله، وعدم الاستغناء عنه لأي سببٍ من الأسباب".

وبخصوص انهيار نتائج الاتحاد في الموسم الحالي.. أرجع ميدو ذلك، إلى التخطيط السيئ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بإقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي أعاد العميد لمنصات التتويج بعد غيابٍ طويل، فضلًا عن بناء الفريق على أفكاره، ثم تغييره بشكل مفاجئ.

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