خاص | مقترح بداية الموسم الجديد بالدوري السعودي وموعد توقف المونديال

أفادت مصادر خاصة لموقع جول النسخة العربية أن هناك اقتراحًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي في الأسبوع الأخير من أغسطس القادم، ويتم حاليًا دراسة هذا الاقتراح بين لجنة المسابقات والأندية السعودية.

الدوري السعودي موسم 2022-2023 كان من المفترض حسب الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ينطلق في الـ11 من أغسطس القادم، لكن تمديد نهاية الموسم الجاري حتى الـ23 من يونيو المقبل بدلًا من الـ29 من مايو الجاري سيؤجل بدء موعد الموسم الجديد لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدًا.

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مصادر جول في السعودية أوضحت أن الموعد المحدد المقترح لانطلاق الدوري السعودي هو الـ25 من أغسطس القادم، لكن هذا الموعد ليس نهائيًا بعد ولن يتم تأكيده رسميًا سوى بعد الاتفاق بين الأطراف جميعًا.

وأضافت مصادرنا أن الدوري من المتوقع أن يتوقف في منتصف أكتوبر لمنح المنتخب السعودي الفرصة الكاملة للاستعداد جيدًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيتوقف الدوري قبل شهر تقريبًا من انطلاق المونديال.

مونديال 2022 سينطلق في قطر يوم 21 نوفمبر القادم وسيستمر حتى الـ18 من ديسمبر موعد المباراة النهائية والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.

يُشار إلى أن اتحاد كرة قدم فيفا غير موعد إقامة نهائيات كأس العالم من الصيف إلى الشتاء ليناسب الأجواء المناخية في قطر ولتفادي الأجواء الحارة جدًا في منطقة الخليج العربي خلال شهري يونيو ويوليو المعتادان لإقامة المونديال.