خاص | ما حقيقة رفض ميسي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان؟!

تعرف على حقيقة رفض ميسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ورغبته في الرحيل الصيف المقبل!

تناولت تقارير صحفية إسبانية اليوم أخبار عن رفض ليونيل ميسي لتجديد عقده رفقة فريقه باريس سان جيرمان ونيته الرحيل في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب المتابع المقرب من نادي برشلونة جيرارد روميلو، والذي أكد أن ميسي غير سعيد في باريس سان جيرمان ولا ينوي أن يستمر هناك.

ما حقيقة رفض ميسي الاستمرار مع باريس سان جيرمان والتجديد لهم؟!

الخبر نفاه تمامًا روبن أوريا الصحفي في النسخة الإسبانية لـ GOAL والذي أجرى معه من قبل الحوار الخاص بتحديد مصيره في برشلونة وكشف كواليس رغبته في الرحيل قبل حوالي عامين ونصف.

وأكد أوريا أن الوضع الحالي لا يزال كما هو، وأن ميسي سعيد في صفوف النادي الباريسي واتفق بالفعل على تجديد تعاقده.

وأوضح أوريا أن تجديد العقد سيكون خلال أيام حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص عقده الجديد.

ويرغب ليونيل في أن يمضي موسمًا آخر في صفوف باريس سان جيرمان في ظل إعجابه بالمشروع الرياضي للنادي قبل أن يرحل عن الفريق.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني قدرته على الرحيل بشكل مجاني في الصيف.