خاص | لم تعد مجرد أحلام .. رئيس الهلال إلى فرنسا للاجتماع مع مبابي

تطور ملفت في مساعي الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان

لم يعد الأمر مجرد أحلام وأوهام .. الهلال جاد فعلًا في التعاقد مع كيليان مبابي وقد حصل على موافقة باريس سان جيرمان ويسعى حاليًا لإقناع اللاعب بالعرض المجنون.

المصادر الصحفية كشفت أمس عن عرض رسمي وصل باريس سان جيرمان من الهلال لشراء الموسم المتبقي في عقد مبابي مقابل 300 مليون يورو، فيما عُرض على النجم الفرنسي الحصول على 700 مليون يورو حال وافق على اللعب لموسم واحد في الرياض قبل التوجه إلى إسبانيا للعب مع ريال مدريد صيف 2024.

مراسلنا في الرياض كشف عن تطور ملفت في المفاوضات، وهو سفر فهد بن نافل رئيس الهلال إلى فرنسا للاجتماع مع مبابي والتفاوض مباشرة معه ومحاولة إقناعه بارتداء القميص الأزرق قبل ذلك الأبيض الخاص بالعملاق الإسباني.

مبابي يعيش وضعًا صعبًا وقد يكون العرض السعودي هو مخرجه الوحيد منه، إذ استبعده باريس سان جيرمان من الجولة اليابانية ويُحاصره بين خياري الرحيل هذا الصيف أو تجديد العقد الذي سينتهي صيف 2024، ويرفض المسؤولون تمامًا تلبية رغبة اللاعب بالبقاء في النادي حتى نهاية عقده ثم الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث سجل 212 هدفًا وصنع 98 آخرين، خلال 260 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.