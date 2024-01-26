خاص | "لم أرتكب جريمة!" .. مدرب كوريا الجنوبية يرد بعد اتهامه بالتلاعب بسبب السعودية

كلينسمان يخرج عن صمته أخيرًا..

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رد الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، على السخرية والاتهامات العنيفة التي يتعرض لها حاليًا؛ على هامش بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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كوريا الجنوبية تعادلت (3-3) مع منتخب ماليزيا، في الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم آسيا، في مباراة شهدت "ضحكة" من كلينسمان، بعد استقبال فريقه لهدف التعادل القاتل.

لقطة "ضحكة كلينسمان"، انتشرت على نطاقٍ واسع عالميًا؛ وسط اتهامات بتعمد المدرب الألماني، عدم فوز كوريا أمام ماليزيا؛ لتجنب مواجهة منتخب اليابان، في دور الـ16 من المسابقة الآسيوية، وتفضيله السعودية بدلًا منه؛ وهو الأمر الذي تفاعل معه المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني.

وعن هذه الاتهامات.. قال كلينسمان في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الجمعة: "هذا الأمر يجعلني أضحك.. لقد تحدثت كثيرًا على أن هدفنا واضح في البطولة؛ وهو التتويج باللقب".

ونفى المدير الفني الألماني، "التقليل" من السعودية أو "استصعاب" اليابان، مؤكدًا على أن منتخب كوريا الجنوبية، يحترم المنافس أيًا كان، وأن الجميع لديه الحظوظ للفوز وحصد اللقب القاري.

وأضاف: "دائمًا ما يتم صنع قصص خيالية من خلال الفيديوهات والصور.. لا أظن أنني ارتكبت جريمة بالابتسامة؛ فربما تكون معناها أنني استغرب كيف استقبلنا هدف التعادل القاتل"، مطالبًا في نفس الوقت، باحترام ما قدّمه منتخب ماليزيا، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية ستضرب موعدًا ناريًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2023.

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