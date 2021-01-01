خاص | لاعب ليفربول: محمد صلاح يسبب لي الصداع والكوابيس

مقابلة خاصة مع لاعب ليفربول ريس ويليامز

كشف ريس ويليامز عن الكواليس الخاصة بتصعيده للفريق الأول لليفربول والندية الكبيرة التي واجهته في المواجهات مع نجوم الفريق بالتدريبات.

ويليامز شارك في 11 مباراة هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات في الخط الخلفي للريدز، وكانت الانطلاقة في الدوري من مباراة توتنهام.

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وقال ويليامز حصرياً مع "جول": "عرفت في الثانية عشر والنصف بنفس يوم المباراة أنني سأشارك أمام توتنهام، كنا بانتظار ماتيب ولكن بيب ليندرز أخبرني بأنني سألعب لأنه لم يتجاوز اختباراته".

وأضاف: "كنت أتفصد عرقاً، كنت أعتقد أن جويل سيلحق باللقاء، لم تكن بداية سيئة لي، عندما تلعب أمام أفضل ثنائي بالوقت الراهن في البريميرليج لا تحتاج أي حافز إضافي".

وعن مزاملته لنجوم الفريق مثل محمد صلاح وساديو ماني: "اللعب أمامهم صداع، جعل المستوى الخاص بي يرتفع كثيراً، الدفاع أمام هذا الثلاثي الهجومي يسبب الألم حقاً".

وواصل: "يتدربون وكأنها مباراة ويعطون مائة بالمائة، اللعب أمامهم أشبه بالكابوس، أحاول إبهار كلوب في كل مباراة وفرصة وتدريب إذا أعطاني الفرصة".

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ويليامز، 19 عاماً، يلعب في شباب ليفربول منذ 2011، كما حمل قميص المنتخب الإنجليزي في الفئات العمرية للشباب منذ 2019.