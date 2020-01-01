خاص | لاعب دورتموند السابق: ساديو ماني أفضل لاعب زاملته

لاعب متكامل..

حدد كيفن كامبل، لاعب ريد بول لايبزيج، ساديو ماني كأفضل لاعب قد زامله على الإطلاق في مسيرته، مُعتبرًا أن لاعب ليفربول بمثابة "اللاعب المتكامل".

ولعب الثنائي سويًا في ريد بول سالزبورج النمساوي، قبل أن يرحل ماني متجهًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2014 وبالتحديد لساوثامبتون ومنه إلى ليفربول في 2016.

الدولي السنغالي ومنذ انضمامه إلى أنفيلد بات أحد أهم وأفضل اللاعبين حول العالم ما قاده لتحقيق أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2019.

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وبالنسبة لكامبل، فإن ما يمتلكه ماني من قدرات لم تكن يومًا محل نقاش أو تساؤل، حتى عندما كان يلعب في الدوري النمساوي.

لاعب دورتموند السابق في تصريحات خاصة لجول وSpox قال "أفضل لاعب زاملته كان ماني خلال فترتي في ريد بول سالزبورج. إنه يمتلك كل شيء، حزمة كاملة من الإمكانيات المميزة".

"إنه جيد مع الكرة، سريع للغاية مع وبدون الكرة، كما أنه خطير أمام المرمى ولديه تمريرات ساحرة وعظيمة للغاية. كان واضحًا من خلال ذلك أنه سيكون لاعبًا عظيمًا."

ماني، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، حصل على الحذاء الذهبي في البريميرليج بالموسم الماضي، كما لعب دورًا كبيرًا في تحقيق ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا، فيما لعب كامبل أغلب مسيرته في الدوري الألماني.

وصنف كامبل المدرب روجر شميدت على أنه الأكثر تأثيرًا في مسيرته الكروية حتى الآن، فكان مدرب ليفركوزن الأسبق بمثابة النقطة التي حوّلته إلى الأفضل كثيرًا.

يقول كامبل "استفدت أكثر من شميدت، أراد أن يتعاقد معي عندما كان مدربًا لبادربورن وكنت حينها ألعب في أوسنبروك، فشلت الصفقة بسبب عدم الاتفاق حول السعر".

"بعدها بقليل انضم إلى سالزبورج وذهبت إلى آلين، انضممت إليهم لمدة شهرين ثم طلبني شميدت في سالزبورج وذهبت بالفعل، وهناك حدثت الانطلاقة القوية."

كامبل لعب أيضًا مع شميدت في باير ليفركوزن، الدولي السلوفيني اعترف أنه أراد مغادرة باي آرينا بمجرد أن رحل مدربه متجهًا إلى الصين في 2017.

"رحيل روجر شميدت أثر على مسيرتي في ليفركوزن، ولكنه لم يكن السبب الرئيسي. عندما رحل إلى الصين تواصلنا سويًا وكنت على وشك الانضمام إليه هناك، كنت لأخذ هذه الخطوة فقط من أجله، ولكن في النهاية لم تسر الأمور."

يذكر أن كامبل، البالغ من العمر 29 عامًا، قد ارتدى قميص بوروسيا دورتموند في يناير 2015 ولكنه فشل في التأقلم مع كتيبة يورجن كلوب حينها ليرحل في الصيف التالي متجهًا إلى ليفركوزن.