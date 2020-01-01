خاص | كريسبو ينصح لاوتارو: لا تترك إنتر من أجل برشلونة

هناك أسباب عدة للاستمرار في إنتر..

نصح هيرنان كريسبو، أسطورة إنتر، لاوتارو مارتينيز بأن يبقى مع النيراتزوري وألا يرحل إلى برشلونة، مشددًا على أن الخطوة المناسبة له حاليًا هي الاستمرار في سان سيرو.

ويُعد لاوتارو الهدف الأول للبرسا من أجل دعم مركز المهاجم الصريح بعد تقدم لويس سواريز في العمر وعدم توفر البديل حتى الآن، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير أن اللاعب يرحب أيضًا بتلك الخطوة.

الاتفاق المادي بين الناديين يظل العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وخصوصًا مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وبالنسبة لكريسبو، فإن إنتر بيئة أفضل للاوتارو حاليًا.

المزيد من الفرق

أسطورة الكرة الأرجنتينية في تصريحات خاصة لجول قال "أود أن يبقى لاوتارو في إنتر لآلاف الأسباب، إنه في نادٍ كبير بالفعل وسيكون من الجيد أن يستمر على هذا النحو لمدة عامين أو ثلاثة آخرين.".

كما أضاف "عليك أن تعيش تحت ضغط اللعب دائمًا على نفس المستوى فأنت في حاجة إلى التوازن والذي يمكن العثور عليه بالاستمرارية في نفس الفريق لمدة طويلة.".

"بهذا المعنى، أعتقد أن استمراره في إنتر هو القرار الأفضل له حاليًا."

وأتم "إنه شاب، وقد عاش الكثير من التنقلات من قبل، وهذا كان موسمه الأول الذي يلعب فيه بصورة أساسية، لقد اكتسبها عن حق ولم يُنه الموسم على الأقل للحديث عن الرحيل.".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد دخل على خط المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني أيضًا ليخلف الثنائي إدينسون كافاني وماورو إيكاردي المتوقع رحيلهما في الميركاتو الصيفي المقبل.