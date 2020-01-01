خاص | كروز أزول يوافق على بيع إيجور ليتشنوفسكي الى الشباب السعودي

الشباب يعزز صفوفه قبل ساعات من نهاية الميركاتو

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن نادي كروز أزول المكسيكي قد أعلن موافقته على بيع المدافع التشيلي إيجور ليتشنوفسكي الى الشباب السعودي.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر، لذلك تتبقى ساعات فقط أمام نادي الشباب ليحسم الصفقة بعد موافقة النادي المكسيكي.

وكانت شبكة ESPN قد كشفت اقتراب الشباب السعودي من حسم صفقة المدافع التشيلي إيجور ليتشنوفسكي وأن الإعلان الرسمي سيتم في الساعات القليلة المقبلة.

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ولكن المفاوضات بين الطرفين كانت معقدة إلى حد ما، قبل أن تصل المعلومة إلى مراسلي جول في السعودية حول موافقة كروز أزول على إتمام الصفقة.

وانضم المدافع المميز إلى نادي كروز أزول المكسيكي خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018 حيث لعب معهم لموسمين، وتدرب مع مدرب الشباب في الوقت الحالي بيدرو كايشينيا.

ويحتاج الشباب السعودي إلى التعاقد مع مدافع في أسرع وقت ممكن من أجل تعويض الجزائري جمال بلعمري بعدما فسخ عقده بنهاية الموسم المنصرم.

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يذكر أن المدافع التشيلي إيجور ليتشنوفسكي قد سبق وأن لعب في أجواء كرة القدم الأوروبية حيث مثّل كلًا من بورتو وسبورتينج خيخون.