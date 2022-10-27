خاص | فينيسيوس: رونالدينيو قدوتي .. ولا أريد الرحيل عن ريال مدريد

حوار خاص مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

أجرى البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الإسباني مقابلة خاصة مع "جول.كوم"، وذلك بمناسبة إعلانه سفيرًا جديدًا لعلامة "بيبسي" التجارية.

فينيسيوس تحدث خلال المقابلة عن علاقته بالفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، بالإضافة إلى أهدافه مع النادي الملكي، وإمكانية تحقيق الكرة الذهبية، وعدد من المواضيع الأخرى.

فينيسيوس جونيور يعد من أبرز مصادر خطورة ريال مدريد حاليًا، حيث تمكن الجناح البرازيلي من تسجيل ثمانية أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها في جميع المسابقات بقميص النادي الملكي.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل الحوار التي أجرته النسخة الإسبانية من "جول" مع فينيسيوس جونيور.

الفريق يأتي أولًا

بدأ فينيسيوس جونيور الحوار متحدثًا عن الأهداف التي يريد تحقيقها مع ريال مدريد، وقال: "الأرقام الوحيدة التي أضعها في ذهني هي الألقاب التي يمكنني الفوز بها مع الفريق، ما أحاول القيام به هو أن أكون دائمًا في أفضل حالاتي للفوز مع أكبر فريق في العالم".

وأضاف: "أما عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، بالطبع أريد أن أكون دائمًا جيدًا، وأن أواصل على مستوى الموسم الماضي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أقوم به على أرض الملعب، وأن أفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي".

التعلم من بنزيما

فينيسيوس تطرق بعد ذلك للحديث عن علاقته مع كريم بنزيما، حيث قال: "أفكر في كل شيء، كريم يعلمني كثيرًا كل يوم، وأنا أقوم بكل شيء حتى يتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف مثل الموسم الماضي".

وأضاف: "إنه شخص ساعدني كثيرًا وأحاول تقديم الكثير من المساعدة له في الملعب".

وتابع: "بعد اللعب مع كريستيانو رونالدو الفترة طويلة، فإن تحوله إلى نجم الفريق أمر مهم للغاية بالنسبة له، ويسعدني أن أكون قادرًا على مساعدته".

هدفه المفضل

فينيسيوس جونيور تحدث عن هدفه المفضل في مسيرته، مؤكدًا بالطبع أنه هدف فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22 أمام ليفربول الإنجليزي.

وقال البرازيلي: "بالتأكيد هذا هو هدفي المفضل والأهم، إنه الهدف الذي حلمت به كثيرًا".

وأضاف: "التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا كان رائعًا للغاية، لا أريد التوقف هنا، أريد الاستمرار في القيام بالكثير من الأشياء، وأواصل صنع التاريخ في أكبر نادٍ في العالم".

حلم الكرة الذهبية

يبدو أن فينيسيوس جونيور لا يهتم كثيرًا بالألقاب الفردية وينظر أكثر إلى مصلحة الفريق وحصد الألقاب، حيث قال: "أواصل العمل حتى أتمكن من الاستمرار في التطور والقيام بأشياء رائعة لفريقي، الألقاب الجماعية هي الأهم".

وأضاف: "إذا قمنا بعمل جيد كما فعلنا الموسم الماضي، فإن اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي سيفوزون بها".

تغيير جذري

وكشف البرازيلي عن الأمور التي تغيرت فيه منذ وصول إلى ريال مدريد في 2018، حين كان في الثامنة عشر فقط من عمره.

وقال: "أعتقد أن الكثير من الأمور تغيرات، قبل كل شيء بسبب عمري، حيث وصلت إلى مدريد وعمري 18 عامًا".

وأضاف: "كنت قد بدأت للتو اللعب في الفريق الأول في البرازيل، وفجأة أتيت إلى أكبر نادٍ في العالم، حيث من الصعب أخذ مكان في الفريق".

وتابع: "لكن بمرور الوقت تحسنت، وأنا الآن في أفضل حالاتي وأتمنى ألا أتوقف هنا وأواصل التطور للقيام بأشياء رائعة".

المستقبل في ريال مدريد

وردًا على سؤال حول مستقبله بعد خمس سنوات، قال فينيسيوس: "في مدريد، أنا متأكد من أنه يمكنني الاستمرار في اللعب هنا لفترة طويلة، أنا وبقية الشباب الموجودين معنا الآن: كامافينجا، ورودريجو، وفالفيردي، وتشواميني، وميليتاو".

وأضاف: "لدينا فريق جيد جدًا الآن، وفي غضون ثلاث أو أربع سنوات سيكون الأمر أفضل بكثير".

"لا أفتقد البرازيل"

وعما يفتقده في بلاده قال: "أعتقد أنني أفتقد أصدقائي وعائلتي الذين لا يزالون هناك".

وأردف: "أعيش مع عائلتي كلها تقريبًا في مدريد، وهذا يمنحني المزيد من راحة البال، لا أفتقد البرازيل كثيرًا لأن الكثير من أصدقائي وعائلتي إلى جانبي، وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

التعاون مع بيبسي

فينيسوس جونيور عبر عن سعادته للتعاون مع بيبسي، بعدما أصبح السفير الجديد لشركة المشروبات الغازية.

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وقال البرازيلي: "الحقيقة هي أنني سعيد جدًا لكوني سفير بيبسي الجديد، في السابق كنت أرى دائمًا أشخاصًا من البرازيل مثل رونالدينيو ولاعبين آخرين يقومون بأشياء مع بيبسي، وكنت أفكر دائمًا في أنه في أحد الأيام يمكنني فعل ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه بسبب الطريقة التي أعيش بها وأقوم بها بالأمور في الملعب، والتي تشبه إلى حد بعيد رونالدينيو الذي يعد قدوتي، وأعتقد أن هذا مهم جدًا بالنسبة لي".

واختتم البرازيلي: "رونالدينيو كان قدوتي وأنا أكبر، ورأيت دائمًا تعاونه مع بيبسي، وكذلك بيكهام عندما كان في ريال مدريد ولاعبين آخرين، أريد دائمًا أن أكون مثلهم، وأن أصبح هنا اليوم فإن هذا مهم جدًا بالنسبة لي، من أجل صورتي ولكي أكون مع شركة كبيرة مثل بيبيسي".