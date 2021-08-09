خاص | عرض عاصمي يُهدد بقاء سعود عبد الحميد مع الاتحاد، وتلك تفاصيله

تطورات مثيرة في الملف المثير للجدل

يعيش جمهور الاتحاد حالة من القلق والجدل حول مستقبل مدافع الفريق "سعود عبد الحميد" الذي يُعد أحد أبرز نجوم الموسم الأخير من الدوري السعودي، وذلك بعد الحديث عن رفضه تجديد عقده وتلقيه عدة عروض قوية ماليًا.

الظهير الأيمن الشاب دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل بداية من أغسطس الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع العميد في يناير 2022، وقد عقد الطرفان جلسة أولى من المفاوضات الأسبوع الماضي لم تُسفر عن شيء.

من هو النادي الذي يُهدد بقاء عبد الحميد مع الاتحاد؟

صاحب الـ22 عامًا ارتبط خلال الفترة الأخيرة بثلاثة أندية هي النصر والأهلي والشباب، وقد تحدثت المصادر عن فتح الأندية الثلاثة خط اتصال مع فهد باقديم وكيل عبد الحميد للحديث عن إمكانية ضم موكله.

الناقد الرياضي عدنان جستنيه كان قد نفى تمامًا وجود رغبة لدى الأهلي في التعاقد مع عبد الحميد، موضحًا أن كل تلك الأخبار المنتشرة حول مفاوضات بين الطرفين هدفها الضغط على إدارة الاتحاد للاستجابة لطلبات اللاعب المالية.

مصادرنا الخاصة أوضحت أن نادي النصر هو الوحيد الذي يتفاوض مع عبد الحميد حاليًا، إذ يرغب النادي في الحصول على توقيع اللاعب ومن ثم مفاوضة الاتحاد حول شراء الفترة المتبقية من عقده أو الانتظار حتى ضمه مجانًا في الانتقالات الشتوية القادمة.

ما هي تفاصيل عرضي الاتحاد والنصر لسعود عبد الحميد؟

عرض الاتحاد لتجديد عقد سعود عبد الحميد توقف عند منحه 5 ملايين ريال سعودي سنويًا ضمن عقد يمتد لأربع سنوات قادمة، وحتى الآن يرفض اللاعب التوقيع على هذا العقد ويُطالب بالمزيد.

مصادرنا الخاصة أوضحت أن عرض النصر يتضمن منح اللاعب راتبًا سنويًا قدره 7.5 مليون ريال سعودي ضمن عقد يمتد لـ5 سنوات.

كانت عدة أخبار قد انتشرت مؤخرًا حول إمكانية انتقال سلطان الغنام ظهير أيمن النصر إلى الأهلي، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم القادم، ومما يبدو أن تعاقد العالمي مع سعود عبد الحميد قد يفتح الباب لخروج الغنام.

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