وصيف بطل أوروبا يتحدث لـ"جول" عن العديد من الملفات

بالنسبة للكثيرين، كان فوز ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين هو اللحظة التي تمت فيها تسوية جميع المناقشات وأصبح رسميًا الأعظم على الإطلاق.

طرحنا في "جول" هذا الأمر على كيران تريبيير، وصيف بطولة أوروبا الماضية، وأوضح في الحلقة الأخيرة من برنامج Simply The Best عبر يوتيوب: "أفضل لاعب لعبت ضده هو ميسي بالطبع، إنه ساحر في الملعب، ولا يمكنك استخلاص الكرة منه".

يذكر أن تريبيير لعب أمام ليونيل ميسي لمدة موسمين حين كان الإنجليزي ضمن فريق أتلتيكو مدريد وهي تجربة استمرت 3 أعوام بين جدران الروخيبلانكوس قبل أن ينتقل في 2022 إلى نيوكاسل.

كما قال عن زميله في فريق نيوكاسل: "أفضل لاعب جوكر قابلته هو كالوم ويلسون، عندما تدخل في التدريبات في الصباح، تريد فقط أن تكون لطيفًا وهادئًا، لكنه يأتي ممتلئًا بطاقة تشبه طاقة ريد بول كل صباح".

اضغط هنا لقراءة نص الخبر الأصلي..

وأردف: "إنه دائمًا يضحك ويمزح، هو الشخص الذي يحافظ على الروح العالية في الفريق".