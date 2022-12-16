خاص | الأهلي قد يُصدم بقرار الفيفا والرجاء يتأهب لتعويضه

الأهلي قد لا يشارك في كأس العالم للأندية

يبدو أن النادي الأهلي المصري قد يتعرض لصدمة كبيرة، بعد أن انتشرت بعض الأخبار عبر وسائل الإعلام المصرية، التي تؤكد على أن المارد الأحمر سيشارك في كأس العالم للأندية، بصفته وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا 2021.

وأعلن جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل بالمغرب، مما يعني أن الوداد سيشارك بصفته بطلًا للدوري المغربي.

مصادر "جول" أكدت على أن هناك مسؤولًا داخل المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يسعى خلال الوقت الحالي لمشاركة الوداد بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، والرجاء وصيف الدوري المغربي بعد البطل الوداد.

وبعدما أعلن إنفانتينو عن أن نظام مونديال الأندية سيتغير بداية من نسخة 2025، بإشراك 32 ناديًا، سيتم إجراء تعديلًا على لوائح البطولة.

ويحاول المسؤول داخل المكتب التنفيذي إقناع إنفانتينو حاليًا بإجراء التعديلات على لوائح مونديال الأندية بداية من النسخة الحالية، كي يتمكن الوداد والرجاء من المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب.