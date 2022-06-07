خاص | ريال مدريد يحسم ضم تشواميني والكشف عن السعر وموعد الإعلان!

ريال مدريد يحسم أول صفقات الموسم الجديد بعد الفشل في ضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان ويضم أوريليان تشواميني من موناكو.

نجح ريال مدريد في حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني من صفوف موناكو ليكون أول صفقة النادي في الموسم الجديد.

النادي الملكي كان قد فقد أهم أهدافه هذا الصيف وهو كيليان مبابي الذي قرر التجديد مع باريس سان جيرمان وتجاهل عرض الفريق الإسباني.

وبحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول.كوم عن طريق مصادر مقربة من النادي الملكي فإن الصفقة قد كلفت الفريق حوالي 100 مليون يورو.

قيمة الصفقة زادت بسبب دخول باريس سان جيرمان كطرف أراد الحصول على خدمات اللاعب، وبسبب الضرائب في موناكو التي تحمل ريال مدريد الجزء الأكبر منها.

وعلمت النسخة الإسبانية أن الإعلان عن ضم اللاعب سيتم خلال الساعات المقبلة، بعد أن تمكنت إدارة الفريق من إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب مع موناكو.

جدير بالذكر أن اللاعب من المتوقع له أن يكون محوريًا في تشكيلة كارلو أنشيلوتي وأن يكون خليفة كارلوس كاسيميرو في منتصف ملعب النادي الملكي.