خاص | "روما أحد دوافعي للانتقال إلى الأهلي" .. روجير إيبانيز يتحدث عن أسباب رحيله عن أوروبا

المدافع البرازيلي يتحدث عن انطباع الأولي عن دوري روشن السعودي

SHAHID

كشف البرازيلي روجير إيبانيز؛ مدافع الأهلي السعودي، كواليس قبوله العرض العربي، مؤكدًا أنه امتلك بالفعل عدة عروض أخرى، لكن تم الاستقرار على الراقي في النهاية بالاتفاق مع مسؤولي روما الإيطالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ24 عامًا انضم للراقي قادمًا من روما مقابل 30 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027م.

ولصغر سنه، تعرض المدافع البرازيلي لبعض الانتقادات من قبل بعض الأوروبيين، لتخليه عن مسيرته الأوروبية مبكرًا، مثله مثل كافة من اتخذوا خطوة الانتقال لدوري روشن، لكنه دافع عن قراره..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إيبانيز قال، خلال تصريحات خاصة لـ"GOAL": "كنت أمتلك عدة عروض، لكن عرض الأهلي كان جيدًا جدًا بالنسبة لي ولروما، كان مهمًا للغاية أن يكون العرض مناسبًا لجميع الأطراف سواء أنا أو النادي، وقد وجدنا هذا في العرض العربي، لقد قدموا لنا مشروعًا مثيرًا للاهتمام، ليس فقط فيما يخص الأهلي، إنما السعودية ودوريها المحلي بشكل عام".

وأضاف: "رغم مرور خمس جولات فقط من الدوري السعودي إلا أنه أظهر أن المستوى به جيد جدًا، في ظل وجود منافسين ذوي جودة عالية، المنافسة هناك متوازنة للغاية".

وحول ما إذا كان مكانه في منتخب بلاده مهددًا بعد الرحيل عن أوروبا، علق البرازيلي: "لا أرى أن وضعي سيكون صعبًا، المنتخب به عديد اللاعبين غير الناشطين في أوروبا، هناك لاعبين من مختلف القارات، الأهم هو التركيز مع النادي وتقديم أفضل ما لدي، ومع عرض الدوري السعودي في عديد البلدان، إمكانية استمرار استدعاؤنا للمعسكرات قائمة".

يذكر أن المدافع الشاب ينتظم حاليًا في معسكر بلاده استعدادًا لمواجهتي بوليفيا وبيرو، يومي التاسع والـ13 من سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

SHAHID