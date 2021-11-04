خاص | ديربي القاهرة في عيون إفريقيا .. الزمالك أفضل من الأهلي وينافس كلاسيكو إسبانيا

لا خلاف على أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا ما تحظى بمتابعة الجميع، سواء مصريين أو عرب أو غير ذلك، في ظل النتائج المنافسة الشرسة والقوة التي تشهدها هذه المباريات، وهذه المرة سنستعرض العديد من الآراء أجنبية حول هذه المواجهة.

الزمالك سيستضيف الأهلي مساء يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مواجهة منتظرة بين الفريقين.

الأهلي والزمالك يتشاركان صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وهدف الفريقين هو إبعاد منافسه عن الصدارة التي يتشاركان فيها.

النسخة العربية من "جول" تواصلت مع نخبة من الصحفيين بالنسخة الإفريقية من الموقع، لاستطلاع الآراء حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..

وتحدث إلينا الصحفي في النسخة الإفريقية من موقع "جول" إيد دوف، والذي أكد على أنه يتابع مباريات الأهلي والزمالك منذ فترة طويلة، حيث قال عن المواجهة:

"كنت أتابع ديربي الأهلي والزمالك منذ أن كنت في سن المراهقة، وذلك بسبب صداها التاريخي، وأيضًا الحماس الشديد، والعلاقة بين تلك المواجهة وتاريخ القاهرة، وعظمة النجم محمد أبو تريكة، أعتقد أنني أعرف الكثير من الأشياء حول تلك المباراة، لأنني غطيت الرياضة الإفريقية لعقد من الزمان.

"ولكن لا شيء يمكن أن يجعلك أقرب إلى مباراة الديربي، أكثر من قضاء الوقت مع جماهير الأهلي والزمالك، ثم الاستماع إلى ذكرياتهم مع تلك المباراة عبر التاريخ".

وأضاف: "شاهدت العديد من المباريات بين الأهلي والزمالك، منذ أن فاز الأهلي على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2005-2006 مرتين متتاليتين.

"عندما تفكر في الثقل التاريخي لمباراة الأهلي والزمالك، وشدة التنافس بين المشجعين، وتجاربهم المشتركة، فتتذكر ديربي إنجلترا وديربي اسكتلندا بين سيلتك ورينجرز، والكلاسيكو الإسباني".

واختتم: "الفريقان حققا نجاحات كبيرة، وكلاهما معتادين على الفوز، وهو ما يمنح المنافسة بينهما ميزة إضافية، وكان من المخزي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، أنها تقام خلف أبواب مغلقة، كان من الممكن أن تكون هذه مناسبة لا تُنسى، ولكن الانخفاض العام في جودة النجوم بالفرق منذ 15 عامًا، لا يقلل من أهمية المباراة".

القمة 123 بين الأهلي والزمالك

والتقى فريقي الأهلي والزمالك من قبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في 122 مباراة، فاز الأهلفي في 26 مباراة، وفاز الزمالك في 27، بينما انتهت 49 مواجهة بالتعادل.

تلك المواجهة شهدت تسجيل 253 هدفًا، بواقع 148 هدفًا للنادي الأهلي، و105 هدفًا للزمالك، وكانت أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948-1949، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وآخر مواجهة بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الدور الثاني من الموسم الماضي 2020-2021، حيث سجل للأهلي صلاح محسن وللزمالك التونسي فرجاني ساسي.

وتحولنا للحديث مع الصحفي المميز برنس ناركورتو ، والذي تحدث عن نهائي القرن الإفريقي بين الأهلي والزمالك، والذي انتهى لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث قال:

"بالتأكيد ديربي الأهلي والزمالك بين أفضل ديربيات كرة القدم في إفريقيا، إن لم يكن بالفعل على رأس القائمة، وهذا ليس بسبب مكانتهما كأكثر الفرق الفائزة بالدوري المصري فقط، بل أيضًا لأنهما يعتبران أنجح فريقين في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

"النهائي الإفريقي الذي جمع بين الأهلي والزمالك نسخة 2020، حيث توج الأهلي بلقبه التاسع كانت موقعة ملحمية، لهذا فإن التنافس بين الفريقين يعد من بين أكثر المباريات التنافسية في العالم".

وتابع: "خلال هذا الموسم لم تتح لي الفرصة لكي أشاهد أي مباراة بينهم حتى الآن، ولكن كل ما نعرفه عنهما وتاريخيهما ونجاحتهما وأدائهما هذا الموسم، فإن الديربي القادمة في الدوري المحلي بكل تأكيد يجب مشاهدته".

ماذا حدث في نهائي القرن الإفريقي؟

تلك المواجهة التاريخية التي جمعت بين الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، وهي المواجهة التي لن تُمحى من الذاكرة بكل تأكيد.

النتيجة كانت تعادل بهدف لمثله حتى الدقائق الأخيرة، واستطاع النجم محمد مجدي أفشة أن يسجل هدفًا قاضيًا في الدقيقة 86 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

فيديو | تعليق مثير من وليد الفراج عن مباراة الأهلي والزمالك

واختتمنا حديثنا مع الصحفي الرائع دينيس مابوكا، والذي أكد على أنه يعرف الزمالك أكثر من الأهلي، وتابعه في آخر مباراة إفريقية له.

أكد مابوكا على أن مباريات ديربي الأهلي والزمالك هو واحد من أكبر الديربيات في إفريقيا، وأنه يعلم أن الزمالك كان دائمًا هو الفريق الأفضل عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المباريات حتى وقت قريب.

وأشار دينيس إلى أنه لم يشاهد مباراة بين الأهلي والزمالك من قبل، ولكنه شاهد مباراة الزمالك الإفريقية الأخيرة، حينما كان يلعب أمام توسكر الكيني في نيروبي الشهر الماضي.

واختتم مابوكا تصريحاته مشيرًا إلى أن ديربي الأهلي والزمالك هي واحدة من أفضل الديربيات في إفريقيا، وأيضًا من الممكن أن تُصنف من بين الأفضل في العالم.

لا شك بأن مباراة الأهلي والزمالك عبر التاريخ دائمًا ما تحظى بمتابعة من جانب الجميع، نظرًا للجماهيرية الكبيرة للفريقين في مصر والوطن العربي وإفريقيا.