خاص | هذه خطتنا! .. النصر يكشف حقيقة "الاستغناء" عن ساديو ماني

رد حاسم من الإدارة النصراوية على رحيل ساديو ماني..

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كشف نادي النصر السعودي، عن حقيقة "الاستغناء" عن النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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ماني انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، في أغلب مباريات الفريق، خلال الموسم الحالي.

وفي هذا السياق.. نفى مصدر مسؤول داخل النصر في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، اتخاذ الإدارة أي قرار بـ"الاستغناء" عن النجم السنغالي.

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المصدر أضاف: "اللاعب لديه عقد وكلا الطرفين ملتزم بالاتفاق الذي تم بينهما.. ربط خروج ماني أو أي لاعب في الفترة الحالية، أمر غير صحيح".

وكشف المصدر، عن أنه بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، سيتم تقييم إداء جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم مناقشة الرئيس التنفيذي؛ لتحديد الراحلين والصفقات القادمة.

جدير بالذكر أن ساديو ماني البالغ من العمر 31 سنة، سجل 13 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية مع الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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