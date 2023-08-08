خاص | "خانه بسبب النصر وسيعود إليه بعد أزمته مع الاتحاد" .. حمد الله قريب من هذا الفريق!

مستقبل عبد الرزاق حمد الله يقترب من الحسم

GOAL

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من التوصل إلى اتفاق مع فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

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حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، دخل في خلافات مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن السبب الحقيقي، لهذه الأزمة المفاجئة.

وفي هذا السياق.. علم موقع "GOAL" من مصادره الخاصة، أن المهاجم المغربي، بات على أعتاب الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكثف الريان من مفاوضاته مع حمد الله، في الساعات القليلة الماضية، بعد الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام، بشأن تدخل نادي الشباب السعودي، في الصفقة.

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وسبق لعبد الرزاق حمد الله، أن مثّل الفريق القطري، في موسم 2017-2018، حيث سجل معه 21 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 25 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات، قبل أن يرحل إلى نادي النصر.

وقتها.. وصفت جماهير نادي الريان، رحيل حمد الله عن الفريق بـ"الخيانة"؛ خاصة أن المهاجم المغربي، دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، من "جيبه الخاص".

هذا التصرف يعود في الأساس؛ إلى قرار السعودية وقتها، بمقاطعة قطر، ما دفع النصر، للتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر، والاتفاق معه على سداد قيمة الشرط الجزائي، من "جيبه الخاص"، على أن يتم تعويضه ماليًا، بعد الانضمام إلى الفريق.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمد الله، لعب في صفوف النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في يناير 2022؛ حيث قاده للحصول على ثنائية دوري روشن وكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الماضي.

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