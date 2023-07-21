خاص | جيسوس يطلب الإطاحة بالمعيوف والعويس!

جول العربي
Jorge JesusGetty
الهلالدوري روشن السعودي

مصادر جول تكشف عن طلبات جيسوس للموسم الجديد

حدد المدرب البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، طلباته الفنية لإدارة الزعيم، من أجل تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويسعى جيسوس لتدعيم صفوف فريقه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعد الخروج ببطولة واحدة، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر "جول" على أن جيسوس غير مقتنع بمستوى الحراس المحليين عبد الله المعيوف ومحمد العويس بالفريق، وطلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

كما أن جيسوس طلب من إدارة الهلال التعاقد مع ظهير أيسر، من أجل تدعيم صفوف الزعيم، ليساعد ياسر الشهراني في هذا المركز خلال الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد انتهاء معسكر نادي الهلال الذي أقيم في النمسا مؤخرًا، حيث قام جيسوس بتقييم كل شيء، واستقر على طلباته الفنية.

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