"جول" يحاور جيمي كاراجير.. مانشستر سيتي يعاني الاضطهاد وريال مدريد لن يحقق دوري أبطال أوروبا!

الأسطورة الإنجليزي تطرق إلى عديد الملفات في الكرة الإنجليزية والعالمية..

تحدث جيمي كاراجير أسطورة ليفربول لـ"جول" عن العديد من الملفات حول كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، على هامش وجوده كأحد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في ملف كأس العالم 2026.

كما أن كاراجير يدشن "بودكاست" رياضي جديد بعنوان It's Called Soccer، يصور بعض حلقاته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

سألناه في "جول" عن العديد من الملفات، أبرزها اتهامات الفساد التي تطال مانشستر سيتي والتي وصلت إلى 115 تهمة بشكل عام.

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وقال كاراجير عن هذا الأمر: "لست متأكدًا أن تلك قضية سيتم حلها، مشجعو الفرق المنافسة متيقنون من فعل مانشستر سيتي لذلك، لكن لديهم محامون جيدون، لذلك لن يختفوا من الساحة أبدًا".

وأضاف: "إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، فسيخرجون للقول إنهم يعانون الاضطهاد، مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال لا يريدون أن ينافسهم (الأطفال الجدد)".

لكن كاراجير صمم على أنه إذا ثبت انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل مانشستر سيتي "فيجب أن تتم معاقبتهم وبشدة" على حد تعبيره.

وواصل التعبير عن عدم رضاه عن مانشستر سيتي حين قال إنه حينما ينشر مقالًا صحفيًا عن ليفربول أو مانشستر يونايتد، تصل النقرات إلى أعلى مستوى، بينما لا يريد أحد متابعة مانشستر سيتي، مؤكدًا أن هذا "ليس انتقادًا بل مجرد حقيقة" وأنه يندهش من ادعاء مانشستر سيتي جلبه لإيرادات ريال مدريد أو كبار الدوري الإنجليزي قائلًا إن هذا "مجرد هراء".

ثم تطرق أسطورة ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا مدليًا بتوقع صعب حول عدم تتويج ريال مدريد بالبطولة، لكنه لم يستثن النادي الملكي من المنافسة ورشح معه كلًا من مانشستر سيتي وإنتر.

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وفي الدوري الإنجليزي توقع كاراجير أن تكون فرص آرسنال في منافسة مانشستر سيتي على اللقب أكبر من ليفربول، مشيرًا إلى أن "الريدز" باتوا متفوقين أكثر على الصعيد الأوروبي.