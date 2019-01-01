خاص جول | مورينيو: لن أعود للتدريب في الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات مورينيو حول مستقبله وذكرياته مع إنتر

نفى جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، اقترابه من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

مورينيو سبق وحقق الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي كما عمل لموسمين ونصف في مانشستر يونايتد.

وقال "سبيشال وان" في تصريحات خاصة: "عدت للعيش في لندن وهي نقطة انطلاقة بالنسبة لي ولكني لا أعتقد أنني سأتولى تدريب فريق في البريميرليج في الفترة المقبلة".

وتابع: "الفوز بالألقاب هو ضماني للنجاح وآخر بطولة حققتها كانت منذ عام ونصف بالفوز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد. البعض يحاول أن ينسى ويتحدث كأنني لم أحق أي بطولة منذ 20 عامًا".

المدرب البرتغالي أكد أنّه لا يشعر بالندم على أي فترة خلال مسيرته التدريبية موضحًا أنّه عمل لمدة 18 عامًا والابتعاد لفترة عن التدريب للحصول على الراحة قبل العودة مجددًا.

وواصل: "فترتي في إنتر كانت قمة عطائي لأنني هناك شعرت بدفء العائلة وكنت سعيدًا كل يوم وعلاقتي مع الجماهير كانت رائعة حتى أن البعض كان يوقفني في الطرقات ليحضنني ويقبلني وكنت وقتها على طبيعتي، أما في إنجلترا الوضع مختلف".

⭕️ مانشستر يونايتد بإمكانه أن يقدم خدمة العمر لـ الغريم اللدود ليفربول على حساب الجار سيتي لكن فوق كل تلك هناك اعتبار أهم وهو أن يونايتد بحاجة لمساعدة نفسه أولًا قبل أي طرف آخر



قراءة في قمة الليلة ... ديربي مانشستر 🔴🆚🔵 pic.twitter.com/YHfu0Hb4tz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

وحول مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2010، واصل صاحب الـ 56 عامًا: "قبل المباراة تحدثت في خطبة حماسية من قلبي. حينما حققت أول لقب دوري أبطال أوروبا كان ابني بعمر 4-5 سنوات ولم يتذكر لذلك كان يرغب في مشاهدتي أفوز بهذه البطولة وأخبرت ذلك للاعبين الذين حاولوا بكل ما لديهم إقصاء البلوجرانا ونجحنا".

وأردف: "زلاتان إبراهيموفيتش طلب مني الرحيل إلى برشلونة في 2009 وأخبرني أن هدفه الفوز بدوري أبطال أوروبا، قلت له ربما نحن من نحققها وهذا ما حدث. إنّه لاعب رائع وأنا واثق من إمكانياته".

واختتم: "لست متعجلًا على تدريب فريق آخر في المستقبل سوف أرى ما قد يحدث وأدرس جيدًا خطواتي قبل المرحلة المقبلة لضمان عدم حدوث أي مشاكل".

جدير بالذكر أنّ مورينيو كان قريبًا من تدريب ريال مدريد خلف سانتياجو سولاري ولكن الملكي فضّل التعاقد مع زين الدين زيدان.