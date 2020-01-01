خاص جول - لجنة مستجدات كورونا تحسم مصير عودة الدوري السعودي

هل يعودة الدوري السعودي للمحترفين قريبًا؟

تعقد رابطة الدوري السعودي المحترفين، اجتماعًا خلال الفترة القادمة، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أجل الوصول إلى اتفاق للمرحلة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن هناك أندية في الترتيب المتأخر بالدوري، تحاول حشد اجتماع لإلغاء الموسم، ولكن هناك رغبة لاستكمال المسابقة.

وعلم "جول" من مصادره، أن لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية، حسمت مصير الدوري السعودي من العودة خلال الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

لجنة متابعة مستجدات كورونا، أوصت وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، بعدم اتخاذ قرارات بعودة أي نشاط رياضي قبل شهرين من الآن.

أخبار النصر | تحذير لحمد الله والعالمي بدون أجانب

وبدأت الأندية السعودية بالفعل، في البحث عن إمكانية عودة المدربين واللاعبين الأجانب، إلى بلادهم عبر طائرات خاصة.

نادي النصر نجح أمس الأربعاء في سفر المغربي نور الدين أمرابط إلى هولندا "مقر إقامته"، ضمن إجراءات سعي الأندية السعودية لإعادة اللاعبين والمدربين.

كما نجحت إدارة نادي ضمك، في إعادة 3 أشخاص من الأجهزة الفنية، إلى بلادهم إيطاليا، في ظل فترة التوقف التي يشهدها الدوري السعودي.