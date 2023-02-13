خاص | جوائز إضافية وعرض لعامين .. السعودية تشمر عن ساعديها من أجل مونديال الأندية

رؤية السعودية 2030 لا تستهدف كأس العالم للمنتخبات فقط، إنما العين على مونديال الأندية أولًا

يبدو أن مسؤولي الكرة السعودية لن يتركوا أي مجال للتفريط في استضافة كأس العالم للأندية خلال السنوات المقبلة، في إطار السعي وراء استضافة بعض الأحداث العالمية.

المغرب استضافت نسخة 2022 من المونديال، والتي حصد بها الهلال السعودي الميدالية الفضية، وتوج ريال مدريد الإسباني بطلًا.

التقارير السعودية تتحدث خلال هذه الفترة بالفعل عن حديث المسؤولين مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاستضافة النسخة المقبلة في أواخر العام الجاري 2023.

لكن وفقًا لمصادر "جول" فإن السعودية قدمت عرضًا لتنظيم الحدث العالمي في عام 2024 أيضًا، وليس نسخة عام 2023 فقط.

وأوضحت مصادرنا كذلك أن الجانب السعودي أغرى فيفا بأنه يمكنه أن يدعم جوائز البطولة، ويدفع المزيد من الأموال للبطل والوصيف.

يذكر أن ريال مدريد حصل على خمسة ملايين دولار، بينما حصل الهلال على أربعة ملايين دولار كونه الوصيف، أما صاحب البرونزية فلامنجو البرازيلي فتم منحه 2.5 مليون دولار.