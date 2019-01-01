خاص - جمال بلماضي: السنغال مرشح بقوة للتتويج بأمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية 2019 ستشهد منافسة قوية على اللقب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في القاهرة أمس.

ووقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في يونيو المقبل بجوار كلًا من السنغال وتنزانيا وكينيا.

وقال بلماضي في تصريحات خاصة لـ"جول": "إذا قمنا بتحليل المنتخبات في مجموعتنا بكأس الأمم الإفريقية، فنجد السنغال بين أفضل المنتخبات حيث لعبت كأس العالم".

وأضاف: "منتخب السنغال يقدم مستوى مميز بانسجام بين اللاعبين، حيث يظهرون بشكل عال وأداء رائع في الفترة الأخيرة، فهم مرشحين للفوز بكأس إفريقيا بالطبع، وأيضًا الأفضل في مجموعتنا".

وأقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية أمس، تحت سفح الأهرامات بالجيزة بمصر، التي ستستضيف البطولة في شهر يونيو المقبل حتى منتصف يوليو.

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ويشارك في البطولة التي ستقام في مصر خلال العام الجاري، 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد قرار زيادتهم حيث كان يشارك 16 منتخبًا فقط.