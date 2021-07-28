خاص | تفاصيل جديدة في مفاوضات الهلال لضم ماتيوس بيريرا

تعرف على آخر مستجدات المفاوضات بين الهلال ووست بروميتش

يفاوض نادي الهلال، نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال الوقت الحالي، من أجل ضم الجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية بلاعبين مميزين، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

ما هي تفاصيل عرض نادي الهلال لضم بيريرا؟

علم "جول" من مصادره، أن اللاعب ماتيوس بيريرا أصبح هدفًا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها أستون فيلا وليدز يونايتد ووست هام وكريستال بالاس، وناديين في ألمانيا، بالإضافة إلى عرض من الهلال السعودي.

وأضافت المصادر أن نادي الهلال تحرك لضم بيريرا بناء على رغبة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم، حيث قدم مسؤولي النادي السعودي عرضًا بقيمة 15 مليون يورو.

العرض الذي قدمه نادي الهلال أقل بكثير من المبلغ الذي رصده مسؤولي وست بروميتش للموافقة على رحيل بيريرا، حيث طلب النادي الإنجليزي الحصول على 25 مليون يورو.

ما هو موقف نادي الهلال من رفع العرض الذي قدمه لضم بيريرا؟

وأكدت المصادر على أن نادي الهلال لا ينوي أن يرفع العرض المادي الذي قدمه، وهو ما سيجعل نادي وست بروميتش ينتظر العروض الأخرى التي ستأتي إلى اللاعب.

نادي الهلال يرى أن المبلغ المطلوب من نادي وست بروميتش مبالغ فيه، وبالتالي لن يقدم النادي السعودي عرضًا أكبر من الذي قدمه.

ما هو موقف بيريرا من عرض نادي الهلال؟

وأشارت المصادر أن ماتيوس بيريرا لديه رغبة في البقاء بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بسبب تكيفه على الأجواء هناك، وهو ما ساهم في تألقه خلال الموسم الماضي.

ولكن اللاعب البرازيلي أحب عرض نادي الهلال، بسبب الراتب الذي سيحصل عليه، وفي نفس السياق، قد يفكر مسؤولي وست بروميتش في عرض نادي الهلال، في حالة عدم وصول عروضًا تفوق العرض السعودي.

ما هي الصفقات التي أبرمها نادي الهلال حتى الآن؟

نادي الهلال نجح في إبرام صفقتين فقط حتى الآن، بالتعاقد مع حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق نادي القادسية، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه.

كما استطاع نادي الهلال التعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه.

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