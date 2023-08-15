خاص | رغم ترحيب اللاعب .. مفاجأة في صفقة انتقال ياسين بونو إلى الهلال

مفاجأة غير متوقعة في صفقة انتقال ياسين بونو إلى الهلال

SHAHID

على الرغم من نجاحها الكبير، في التعاقد مع العديد من الأسماء العالمية؛ إلا أن المملكة العربية السعودية، لا تزال تعمل بقوة؛ لجلب نجوم آخرين، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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آخر الأسماء العالمية، التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف الحالي؛ هو النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، والذي قيل إنه قريب للغاية، من الانضمام إلى الهلال.

من ناحيته.. علم موقع "GOAL" من مصادره، أن اهتمام السعودية، بالتعاقد مع بونو البالغ من العمر 32 سنة؛ ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ منذ شهر أو أكثر.

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وكشفت المصادر، عن أن الحارس المغربي المتألق، يرحب تمامًا بفكرة مغادرة أوروبا، واللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

لكن وعلى الرغم من هذا الاهتمام وترحيب اللاعب؛ إلا أن القائمين على الرياضة في المملكة العربية السعودية، لم يقدّموا أي عرض رسمي إلى ياسين بونو وناديه، حتى الآن.

جدير بالذكر أن بونو، يلعب في صفوف نادي إشبيلية منذ صيف 2019؛ حيث استقبل 140 هدفًا خلال 141 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مع الحفاظ على نظافة شباكه "كلين شيت"، 58 مرة.

SHAHID