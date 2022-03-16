خاص | تاليسكا منزعج من النصر، وأبو بكر لن يرحل

يبدو أن الوضع لا يرام داخل نادي النصر خلال الفترة الحالية، في ظل حالة عدم الرضا التي يشعر بها البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع انتشار أخبارًا تفيد بأن الكاميروني فينسنت أبو بكر يريد الرحيل هو الآخر خلال الوقت الحالي.

وارتبط اسم أندرسون تاليسكا وأبو بكر بالعودة مرة أخرى إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب عدم شعورهما بالسعادة خلال الوقت الحالي.

لماذا لا يشعر تاليسكا وأبو بكر بالسعادة في النصر؟ وهل يعودان إلى بشكتاش؟

وفقًا لمصادر موقع "جول"، فإن تاليسكا لم يحصل على راتبه من نادي النصر، الأمر الذي قد يدفعه للتفكير في الرحيل خلال الفترة القادمة.

وأما عن أبو بكر، فإنه لا يُفكر في الرحيل خلال الوقت الحالي كما تردد عبر مصادر صحفية، وأن اللاعب الكاميروني سيستمر مع النصر خلال الفترة القادمة.

وفي ظل تردد بعض الشائعات، فإن تاليسكا وأبو بكر ارتبط اسمهما بنادي بشكتاش، للعودة مرة أخرى لقيادته مثلما حدث موسم 2016-2017.

يُذكر أن تاليسكا وأبو بكر كانا قد حققا بطولة الدوري التركي الممتاز مع بشكتاش موسم 2016-2017، وحقق المهاجم الكاميروني البطولة مرة أخرى الموسم الماضي، قبل رحيله عن الفريق الأسود والأبيض، للانتقال إلى النصر.

هل يعود تاليسكا وأبو بكر إلى بشكتاش؟

وأشارت مصادر "جول" إلى أن تاليسكا يمر بأزمة حاليًا مع نادي النصر، حيث يشعر بالانزعاج بسبب عدم استلامه راتبه، ومدير أعماله متواجد الآن في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة مستقبله.

ولكن على جانب آخر، تؤكد المصادر المقربة من نادي النصر، على أن هذه المشكلة ستحل سريعًا ويعود كل شيء إلى طبيعته.

وبالنسبة لأبو بكر، فإن اللاعب الكاميروني لا يريد الرحيل عن النصر، وأيضًا لا يوجد رغبة من جانب النادي الأصفر في الاستغناء عن اللاعب أو فسخ عقده كما تردد.

ما هو رد بشكتاش حول التعاقد مع تاليسكا؟

أحمد نور تشيبي رئيس نادي بشكتاش قال هذه التصريحات قبل مباراة الديربي الأخيرة بين فريقه وجلطة سراي: "ميزانيتنا واضحة، نحن نراجع ميزانياتنا مع السيد جيهون كازانجي المدير الرياضي للنادي، ونحن مستعدون لعمل كل ما من شأنه إسعاد الجماهير".

وتابع: "ومع ذلك عندما لا تستطيع دفع راتب اللاعب الذي تحضره، سيضر ذلك باللاعب الذي تحضره للنادي، سوف تتأذى وستعذب الجماهير".

وواصل: "لذلك إذا أراد تاليسكا اللعب بأسلوب يناسب ميزانية بشكتاش، فسأركض وأحضره إلى هنا على ظهري، لكنني لن أقول نعم للشيء المستحيق اليوم".

رئيس بشكتاش اختتم حديثه قائلًا: "لكنني في الطريق لتحقيق ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يسأل أحد لماذا لم يحدث ذلك، أنا أقبل هذا الأمر، أريد تاليسكا أن يأتي".

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