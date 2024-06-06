خاص | بيرلو يتحدث عن صفقة النصر التاريخية .. ويؤكد: "لا يمكن مقارنة ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو"

أندريا بيرلو يقول رأيه في كريستيانو رونالدو..

رفض الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، "مقارنة" الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

بيرلو أشرف على "تدريب" رونالدو، في موسم 2020-2021؛ عندما تولى منصب المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي؛ ووقتها كان كريستيانو لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال بيرلو في تصريحات خاصة مع موقع "كووورة": "من الأفضل كريستيانو أم ميسي؟!.. بالنسبة لي، لا يمكن أن يتم طرح هذا السؤال؛ لأن الإجابة عليه لن تنصف أي منهما، على كل ما قدماه لكرة القدم".

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وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر الأسطورة الإيطالية، أن "تأثير" رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، على المستوى العالمي، أكبر بكثير من "تأثير" ميسي.

وأضاف: "لذلك.. لا يُمكن المقارنة بين اللاعبين الاثنين، من جميع النواحي؛ فأنا لم أر في حياتي، تأثيرًا أكبر من تأثير كريستيانو رونالدو، إنه (المؤثر) الأول عالميًا".

وعن صفقة النصر "التاريخية"، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية، في يناير من عام 2023؛ أكد أندريا بيرلو على أنه لم يكن متفاجئًا أبدًا، من هذا الأمر.

وأشار بيرلو إلى أنه يعرف كريستيانو رونالدو جيدًا؛ فهو لاعب يعشق التحديات، ويملك شغفا لا حدود له، لافتًا إلى أن تواجده مع النصر، ساهم في انتقال العديد من النجوم العالميين، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي النهاية.. أعرب بيرلو عن فخره الكبير، بالإشراف على تدريب رونالدو؛ قائلًا: "إنه شخص نجح في تغيير تاريخ كرة القدم؛ بطريقة مرانه، وحرصه على نظامه اليومي والغذائي، والتزامه بالوقت".