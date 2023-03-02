خاص | إيمان حسن: مستمرة مع الهلال رغم عرض "دوري أبطال أوروبا"

مدافعة منتخب مصر تتحدث لـ"جول" عن تجربتها مع نادي الهلال

المدافعة المصرية إيمان حسن، التي قدمت مستويات رائعة رفقة نادي الهلال الموسم الماضي، وأصبحت ضمن نجوم الدوري السعودي الممتاز للسيدات، تتحدث في حديث خاص لـ"جول" عن كل ما واجهته مع الزعيم وعن مستقبلها أيضًا.

اللاعبة الشابة بدأت مسيرتها في نادي الطيران، الذي تألقت في صفوفه ومع منتخب مصر، لتصبح هدفًا لأكثر من فريق أوروبي، ولكنها فضلت الانتقال إلى الهلال كبير آسيا.

وحرص "جول" على إجراء حوار مع لاعبة نادي الهلال، التي قدمت مستوى مميز خلال الموسم الماضي، حدثتنا فيه عن سبب خسارة الزعيم للقب الدوري وغيرها من الأمور..

بدايةً، كيف دخلتي عالم كرة القدم؟

كنت أمارس ألعاب القوى منذ سن الـ7 سنوات، وعندما أصبح عمري 13 عامًا، شاهدني المدرب محمد عايد وقام بتسجيلي معه في فريق نادي الصحة والعبور، ثم بعد ذلك انضممت لمنتخب مصر، والذي كان بوابة انتقالي إلى نادي الطيران.

وكيل أعمالي كريم أحمد وصلت له عروضًا من العديد من الأندية، ضمنها الهلال السعودي الذي انتقلت له.

ما هي الصعوبات التي واجهتك في البداية؟

الصعوبات تتمثل في عدم الاهتمام بكرة القدم النسائية.

هل وصلتك أي عروض احتراف قبل الهلال سواء من السعودية أو خارجها؟ ولماذا فضلت الهلال عن غيره؟

انتقلت إلى الهلال من نادي الطيران في صفقة انتقال حر، بعدما وصل إلى وكيلي كريم أحمد أكثر من عرض قبل السعودية، مثل أندية من رومانيا والمغرب وتركيا.

فضّلت الانتقال إلى نادي الهلال لأنه نادٍ كبير، وأنا كنت محظوظة باللعب في أعظم نادي آسيوي.

ما هي الصعوبات التي واجهتك في بداية رحلتك مع الهلال؟

الصعوبات التي واجهتني أنني كنت بمفردي، ولكن زملائي بالفريق لم يجعلوني أشعر أنني غريبة نهائيًا، والأمور بعد ذلك أصبحت سهلة.

ما هو تقييمك للموسم المنقضي؟ وما هي السلبيات التي أضاعت اللقب من الهلال؟

الموسم كان جيد، والسلبيات هي وجود خلل في مركز حراسة المرمى، ولكن كل الأمور تم حلها سريعًا، ولكننا كلاعبين لم نقصر في شيء.

الاتحاد الفريق الوحيد الذي لم يحقق الهلال أمامه الفوز سواء ذهابًا أو إيابًا من بين الكبار .. ما هو السبب؟

عدم التوفيق!

قلتِ في رسالة اعتذارك للجماهير بعد ضياع اللقب "الهلال سيحقق اللقب الموسم المقبل سواء كنت موجودة أو لا"، هل رحيلك ملف مطروح؟ وهل لديك عروض احترافية أخرى؟

مازلت متواجدة مع نادي الهلال بنسبة كبيرة، ولكن أمتلك عرض من أحد الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا.

من هي أصعب مهاجمة واجهتك طوال الموسم؟، ومن أكثر لاعبة لفتت نظرك بشكل عام سواء في الهلال أو خارجه؟

لا توجد أي لاعبة صعبة واجهتها، وأكثر لاعبة لفتت نظري هي زميلتي بالفريق شوخان نور الدين.

من هي أقرب صديقة لكِ في الفريق؟

شوخان نور الدين وديرين محمد.

ما الفارق بين الكرة النسائية في مصر وفي السعودية؟

الاهتمام فقط.

من هو مثلك الأعلى من الرجال عربيًا وعالميًا؟ ومن من السيدات؟

عربيًا محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري، وعالميًا باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي.