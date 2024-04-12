خاص | "إقالة والاستغناء عن نجم الفريق" .. الاتحاد يكشف شروط كريم بنزيما للبقاء!

حلقة جديدة من مسلسل "مستقبل" كريم بنزيما مع الاتحاد..

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"متى ينتهي هذا المسلسل الممل؟".. سؤال يطرح نفسه بقوة، عن مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط تضارب في الأنباء منذ أسابيع عديدة، بشأن رحيله عن الفريق الأول أو البقاء.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر اتحادي - لأول مرة -، عن تهديد المهاجم الفرنسي، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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المصدر أكد في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، اليوم الجمعة، على أن كريم بنزيما أبلغ مسؤولي نادي الاتحاد، بأنه غير راضٍ تمامًا عن الفريق.

وأوضح أن بنزيما، وضع بعض الشروط أمام إدارة العميد، للبقاء خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ في مقدمتها "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن المصدر الاتحادي، طلب بنزيما تجديد دماء الفريق بـ"صفقات كبرى"، مع تغيير معظم زملائه الحاليين في قلعة العميد؛ وعلى رأسهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم الفرنسي أكد لإدارة نادي الاتحاد، على أن لاعبي الفريق "غير متعاونين معه"، وأنه لا يجد نفسه في التشكيل الحالي، خاصة مع حمدالله، الذي يشاركه خط المقدمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، خسر لقب كأس السوبر السعودي؛ بعد السقوط (1-4) أمام نادي الهلال، مساء أمس الخميس، في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.





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