خاص | أسطورة فرنسا: الأزمة في "عقل مبابي".. وأنصحه بأمرين لإنهاء كابوسه مع ريال مدريد

ماذا قال جيريس؟

أكد آلان جيريس نجم المنتخب الفرنسي السابق، أن كيليان مبابي لم يحقق النجاح المنتظر منه مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه "يملك موهبة هائلة، لكنه يجد صعوبة في إظهارها والاندماج في طريقة لعب الفريق".

وقال الفائز بكأس أمم أوروبا 1998 رفقة الديوك، في مقابلة حصرية مع "فوتبول كو": "مستواه متراجع منذ فترة، ولا أعرف السبب، كان يسجل 52 هدفًا في الموسم، وقبل رحيله عن باريس واجه بعض المشاكل ولم يكن فعالًا في يورو 2024، قد يكون السبب أنه لا يلعب في مركزه أو أنه لم يتأقلم مع زملائه الجدد، لا أعرف السبب".

وأضاف: "شارك مؤخرًا في مركزه المفضل بالفعل (كجناح أيسر)، ولم يقدم المردود المنتظر وأهدر ركلة جزاء، هذا يدل على أن المشكلة تكمن في عقله، يجب أن يكون مبابي في حالة نفسية جيدة، لم يجد نفسه (حتى الآن) بعد رحيله عن باريس".

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وردًا على سؤال هل كان انتقاله إلى ريال مدريد قرارا خاطئا؟، علق جيريس: "لا أعتقد ذلك، طموحات اللاعب كبيرة، وقد أدرك أنه لن يبلغها سوى مع ريال مدريد على وجه التحديد، فغادر، هي خطوة بمثابة تحد، حاليًا يمر بمشكلة وعليه إخراج نفسه منها في أسرع وقت".

وواصل: "عشت موقفًا مشابهًا لهذا في بداية مسيرتي، وأنصح مبابي بأن يلعب ببساطة ويحاول العثور على رابط مع زملائه على أرض الملعب، يجب على المقربين منه مساعدته وتشجيعه ودعمه ليخرج من هذه الأزمة سريعًا".

وختم منتقدًا النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا: "لا نفهم هذا النظام الجديد تمامًا، بعض الأندية الكبيرة تواجه صعوبة بهذا التصنيف. أعتقد أن هذا النظام يسعى لقتل الأندية الكبيرة، لذلك لا يعجبني أبدًا".