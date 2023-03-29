خاص | الهلال يقرر التخلي عن رامون دياز!

تعرف على موعد رحيل رامون دياز من نادي الهلال

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يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، استقرت على عدم استمرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأزرق، حيث تم تحديد موعد رحيله!

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ويعاني نادي الهلال الموسم الحالي على مستوى دوري روشن للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، متأخرًا عن الاتحاد المتصدر بـ50 نقطة من 21 مباراة.

وعلم "جول" من مصادره أن إدارة الهلال قررت التخلي عن خدمات رامون دياز بنهاية الموسم الحالي، حيث تبدأ الآن في البحث عن مدرب جديد من أجل قيادة الزعيم خلفًا للمدرب الأرجنتيني.

إدارة الهلال قررت عدم إبلاغ رامون دياز بقرارها حتى الآن، حتى لا تحدث أي أزمة للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم إخطاره بعد نهاية الموسم.

وقدم الهلال نجاحًا رائعًا في البطولات الخارجية الموسم الحالي مع دياز، حيث حصل على فضية كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

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