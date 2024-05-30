خاص | الهلال يحتفظ بحقه في ماتيوس بيريرا .. كواليس جلسة الحسم مع كروزيرو

أخيرًا اقتربت النهاية..

الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر وصلت لمراحلها النهائية، ويبدو أن الهلال السعودي اقترب من الخلاص بطريقة ما من البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ المعار حاليًا لنادي كروزيرو البرازيلي.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2021 في صفقة كانت الأغلى في وقتها، قبل أن يرحل في يناير 2023 معارًا للوحدة الإماراتي بعد تقديمه أداء متواضع ثم غادر من جديد معارًا في صيف 2023 للنادي البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ الشتاء الماضي والمفاوضات جارية بين الطرفين، إذ يرغب كروزيرو في شراء عقده نهائيًا، لكن المقابل المادي حال دون إتمام هذه الرغبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجديد كشفه مصدر مطلع على المفاوضات بين الهلال وكروزيرو، إذ أوضح لـ"GOAL" أن الاتفاق بين الناديين شبه محسوم، على أن تكون الجلسة النهائية بينهما عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

أما عن ماهية هذا الاتفاق، فقد أكد المصدر أنه تم الاستقرار على حصول النادي السعودي على خمسة ملايين يورو من نظيره البرازيلي، على أن يحتفظ بـ50% من ملكية بيريرا، ويحق له تسويقها كيفما شاء، فيما يحتفظ كروزيرو بالـ50% الأخرى على أن يمثل اللاعب الأخير.

يذكر أن بيريرا شارك في 22 مباراة مع كروزيرو في الموسم الجاري، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.