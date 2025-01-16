خاص | "اللاعب طلب هذا الأمر!" .. النصر يكشف تطورات مفاوضات تجديد عقد كريستيانو رونالدو

الجميع يترقب حسم مستقبل رونالدو..

لا صوت يعلو داخل نادي النصر، على مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، بشكل رسمي.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن نادي مانشستر يونايتد، وبعقد يمتد لموسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط أنباء عديدة مؤخرًا عن "موافقته مبدئيًا" على التمديد لعامٍ آخر.

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وحسب هذه الأنباء.. طلب الأسطورة البرتغالية التعاقد مع صديقه كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ كـ"شرط أساسي" عند الموافقة على تمديد عقده مع قلعة العالمي.

وفي هذا السياق.. تحدث مصدر بنادي النصر عن مستجدات مستقبل رونالدو، وحقيقة اشتراطه التعاقد مع كاسيميرو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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المصدر كشف في تصريحات خاصة مع "فوتبول كو"، مساء اليوم الخميس، عن أن المفاوضات مع كريستيانو رونالدو لـ"تمديد عقده"؛ بدأت قبل دخوله الفترة الحرة.

وأكد أن المفاوضات مع اللاعب الذي سيكمل عامه الأربعين في الشهر القادم، تسير بشكل جيد للغاية؛ نافيًا في نفس الوقت وجود أي اتفاق لـ"تمديد العقد" حتى الآن.

واعترف المصدر النصراوي أن رونالدو، طلب تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل قوي، من أجل التتويج بالألقاب والبطولات؛ قائلًا: "لكنه لم يحدد أسماء بعينها؛ سواء كاسيميرو أو غيره".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لم يتوّج بأي لقب رسمي مع النصر، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير 2023؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية".