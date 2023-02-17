خاص | الكشف عن سبب عدم وجود أعلام عربية في تيفو طرازبون لضحايا الزلزال

الجماهير التركي تكشف عن سبب عدم وجود أعلام لبعض الدول في تيفو طرابزون

قامت جماهير نادي طرازبون التركي، برفع تيفو من أجل تحية فرق الإنقاذ التي قامت بعمل كبير خلال الأيام الماضية، بعد وقوع زلزال في جنوب تركيا، وتسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا.

ووقع زلزال قوته 7.7 على مقياس ريختر في جنوب تركيا، تسبب في وقوع أكثر من 43 ألف ضحية، بجانب عدد ضخم من المصابين والناجين.

وبعد أن قامت جماهير طرازبون برفع تيفو لتحية فرق الإنقاذ، تحدث البعض عن عدم وجود أعلام لأي دولة عربية فيه، من الفرق التي شاركت في عمليات الإنقاذ.

وعلم "جول" أن جماهير طرابزون لم تتمكن من وضع كل أعلام فرق الإنقاذ التي شاركت في المناطق المنكوبة جنوب تركيا بعد الزلزال، بسبب ضيق الوقت، ووجود رغبة في إخراجه بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الجماهير التركية على أن هناك عدد من الدول أيضًا غير موجودة في التيفو، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا.

وتواصل جمهور طرابزون بالفعل مع سفارات الدول التي لم تتواجد أعلامها في التيفو من أجل الاعتذار لهم، حيث تم توضيح الأمر.